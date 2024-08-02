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Новости

02 августа, 07:50

Город

"Мой район. Новости": открылся самый масштабный форум-фестиваль этого лета "Москва 2030"

"Мой район. Новости": открылся самый масштабный форум-фестиваль этого лета "Москва 2030"

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В городе стартовал масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". На нем гостям покажут достижения мегаполиса в сфере промышленности, градостроительства, городского хозяйства, транспорта, медицины, образования и цифровых технологий.

Активности фестиваля проходят на разных площадках города. Так, на транспортной выставке в ЦВЗ "Манеж" можно создать дизайн собственной станции метро или понаблюдать за ситуацией на дорогах с помощью 3D-карты ЦОДД.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжеты: "Мой район" , Форум "Территория будущего. Москва 2030"
Программа: Мой район. Новости
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