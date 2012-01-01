Гости форума "Москва 2030" смогут прокатиться на сапах и увидеть транспорт будущего

1 августа в столице открылся форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Он продлится до 8 сентября: за это время жители и гости города смогут посетить более 30 площадок, узнать о нынешних достижениях и своими глазами увидеть, какой столица будет уже через несколько лет. Рассказываем, чем можно заняться на форуме и где расположились площадки.

Магазины будущего

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Главной торговой точкой фестиваля станет Болотная площадь. На маркете "Сделано в Москве" столичные производители представят больше 20 тысяч товаров, а также разыграют свою продукцию среди посетителей. Там же гости смогут увидеть, как выглядят магазины будущего, послушать выступления артистов и диджеев. Кроме того, в программе запланированы показы, разборы гардеробов и автограф-сессии со звездами.

А гости пространства на площади Революции смогут увидеть модные показы, послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах от российских дизайнеров. Вечерами москвичей там ждут хиты диджеев и выступления артистов.

Связь поколений

Центральной темой выставки в Гостином Дворе станет единение человека, семьи и города. В программе фестивальной площадки – показы фильмов и тематические викторины. Также все желающие смогут научиться говорить на одном языке как с "зумерами", так и с представителями старшего поколения, узнать секреты долголетия и увидеть медицину будущего.

Урбанизация

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Открытый лекторий о людях и городе, урбанистике, комфортной среде, развитии технологий и культуре "Город будущего" пройдет на территории арт-пространства "ГЭС-2". Организаторы отмечают, что там можно будет обсудить актуальные вопросы о жизни в мегаполисе.

Основными треками лектория станут темы "Город и люди", "Технологии и будущее", "Культура и урбанистика".

А познакомиться с философией ритма жизни столицы, прочувствовать непрерывную трансформацию города можно будет на площадке завода "Красный октябрь": там организаторы обещают показать гостям идеи, вкусы и привычки горожан. Кроме того, для форума там подготовили киберсады, маркет и концертную программу.

Финансовая грамотность и музыкальный фестиваль

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обучиться финансовой грамотности, обсудить вопрос денег с искусственным интеллектом и получить предсказания о материальном благополучии можно на территории парка "Зарядье".

Для гостей там также подготовили световое шоу, кино- и модные показы, арт-инсталляции, спектакли и концерты. В частности, в рамках форума там пройдет музыкальный фестиваль "PROЛето" и фестиваль медиаискусства "Город света".

Спорт и строительство

Центром спортивной жизни столицы как всегда станет стадион "Лужники". В рамках форума здесь пройдут мастер-классы и соревнования, турнир по фиджитал-спорту. Также на площадке оборудуют беговой центр, скейт-парк, места для падел-тенниса и пляжного волейбола.

Кроме того, на аллее Славы представят масштабную экспозицию "Выставка техники" с самыми интересными и востребованными машинами из арсенала комплекса городского хозяйства. А недалеко от Южного спортивного ядра для юных гостей устроят уникальную интерактивную детскую площадку: основным ее элементом станет строительный кран высотой восемь метров.

Московский транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Большая интерактивная выставка о достижениях столичного транспорта и его развитии пройдет в "Манеже". Гостям представят новейшие образцы подвижного состава железнодорожного и наземного транспорта, а также метровагон "Москва-2024".

Не обойдется на площадке и без истории: посетителям расскажут и покажут, с каким трудом раньше люди добирались из дома до центра города, как еще недавно входы в метро окружали торговые ларьки, а все остановки были обклеены рекламой.

Кроме того, для гостей запланировали несколько лекций на сторонние темы. Например, все желающие смогут узнать, как сегодня попасть в сферу IT, как использовать традиции в современной моде и в чем заключается "новый русский стиль", а также познакомиться с историей дизайна Москвы.

Цифровизация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Соседняя Манежная площадь на время фестиваля станет центром цифровых технологий. К 30-летию Рунета организаторы подготовили экспозицию об истории и развитии информационных сервисов столицы и IT – решениях, которые делают жизнь в городе такой комфортной.

А на территории инновационного центра "Сколково" все желающие смогут встать на горные лыжи на диджитал-тренажере или поучаствовать в хоккейном мастер-классе.

Здесь же состоится фестиваль электронной музыки под открытым небом "Портал-звук" и пройдет технологическая выставка "Портал-арт": там представят больше 15 гигантских инсталляций на тему настоящего и будущего.

В Парке Горького также подготовили программу, в основе которой – искусственный интеллект. Нейросеть проведет гостям йогу и устроит велозаезд на сайклах. Кроме того, на площадке можно научиться рисовать граффити и сходить на квест "Вкусная Москва".

Город на воде

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

На территории "Музеона" оборудовали интерактивное пространство, посвященное развитию городской среды. Там можно найти инновационные детские площадки, настоящий кинокластер и даже небольшую реку для прогулок на сапбордах и каяках по палатам бояр.

Там же пройдут занятия по скалолазанию, мастер-класс "скульптуры из песка", а также йога в гамаках.

Чайная Москва

На Тверской площади для гостей форума подготовили лекции и экскурсии, посвященные истории и традициям чая. Кроме того, с понедельника по четверг там будут проходить кинопоказы и мастер-классы, а с пятницы по воскресенье гостей ждут театрализованные представления, танцевальные флешмобы, интерактивные лекции и увлекательные экскурсии.

Благотворительный маркет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основной темой фестиваля на Тверском бульваре станет благотворительность. На площадке можно будет купить вязаные игрушки, текстиль, посуду, свечи и другие вещи, сделанные подопечными НКО. Все средства от их продажи пойдут на помощь пожилым, детям, многодетным семьям и животным.

А в зоне спорта можно активно провести время на свежем воздухе: поиграть в бадминтон, настольный теннис, петанк, фрисби, городки, баскетбол. Там же устроят соревнования по перетягиванию каната и прыжкам на скакалке, подтягиванию на турнике и футбольному фристайлу.

Москва промышленная

В свою очередь, желающих узнать о развитии столичной промышленности ждут в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Гостям представят выставку "Москва промышленная. Город будущего" с новинками отечественного автопрома, авиастроения, достижений в космосе, фармацевтике и других отраслях.

Там же можно будет поучаствовать в мастер-классах по управлению мини-гоночными автомобилями или изготовлению портретов из микроэлементов.