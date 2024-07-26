Депутат Чаплин: сочные арбузы лучше покупать с 1 августа по 5 сентября

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Самые сочные и спелые арбузы можно будет найти в период с 1 августа по 5 сентября, сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы и главу Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина.

"В России зрелые арбузы обычно начинают поступать на рынок с 10–15 июля. К середине августа их качество наилучшее: они крупные, сладкие и сочные", – рассказал парламентарий.

После 20 августа в северных регионах можно столкнуться с уменьшением качества свежих арбузов, добавил Чаплин. Он посоветовал при выборе обращать внимание на вес и повреждения корки. Арбуз также должен быть тяжелым с ровной коркой, а при постукивании звук должен быть глухим. Если хвостик арбуза сухой, это значит, что фрукт созрел.

"С 1 по 15 августа – это пик сезона. Арбузы в этот период отличаются особенно насыщенным вкусом и сладостью. Важно следить за советами продавцов и проверять степень зрелости", – заключил депутат.

Между тем Минсельхоз прогнозирует в России стабильную ситуацию с ценами на бахчевые культуры. Сезон бахчевых в России приходится на вторую половину года. В первом полугодии на полки поступает импортная продукция из Узбекистана, Турции, Азербайджана, Китая, Колумбии и Вьетнама. При этом поставки из-за рубежа значительно ниже объемов внутреннего производства и находятся на одном уровне в последние годы.

Ранее россиян предупредили, что употребление арбуза с нитратами повышает риск развития онкологического заболевания. Кроме того, такая ягода может вызвать отравление, нарушить транспортную функцию крови и повлиять на уровень гемоглобина.