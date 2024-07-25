Минсельхоз РФ прогнозирует стабильную ситуацию с ценами на арбузы и дыни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минсельхоз прогнозирует в России стабильную ситуацию с ценами на бахчевые культуры, сообщает RT.

По данным ведомства, в целом за последние годы производство арбуза и дыни в организованном секторе держится на уровне 0,6–0,7 миллиона тонн, что позволяет в полной мере обеспечить спрос потребителей на внутреннем рынке. Ожидается, что стабильная ситуация сохранится и в дальнейшем. Это касается в том числе и цен.

В этом году урожай бахчевых культур в организованном секторе ожидается в объеме 645 тысяч тонн, что на 0,5% выше показателя прошлого года. По состоянию на 23 июля уже собрано 50,3 тысячи тонн бахчевых. Это на 16,1% выше темпов 2023 года.

Традиционным лидером по арбузу и дыне является Астраханская область, где сосредоточено более 40% от общего объема производства в стране. Также основными производителями бахчевых являются Саратовская, Волгоградская, Ростовская, Херсонская области, Краснодарский край, Дагестан, Крым и Чечня.

С учетом природно-климатических условий сезон бахчевых в России приходится на вторую половину года. В первом полугодии на полки поступает импортная продукция из Узбекистана, Турции, Азербайджана, Китая, Колумбии и Вьетнама. При этом, как подчеркнули в Минсельхозе, поставки из-за рубежа значительно ниже объемов внутреннего производства и находятся на одном уровне в последние годы.

Ранее россиян предупредили, что употребление арбуза с нитратами повышает риск развития онкологического заболевания. Кроме того, ягода с азотистыми удобрениями опасна тем, что может вызвать отравление, нарушить транспортную функцию крови и повлиять на уровень гемоглобина.