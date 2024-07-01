Агроном Викулов: арбуз с нитратами можно определить по бугристой кожуре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Распознать наличие в арбузе нитратов можно по внешнему виду его кожуры, рассказал Москве 24 агроном Владимир Викулов.



По его словам, есть арбузы и дыни уже можно. Главное – покупать их в проверенных местах, а не на дороге, и обращать внимание на качество и свежесть, указал эксперт.



Владимир Викулов агроном Бахчевые могут накапливать много нитратов. Так как дыни и арбузы мы потребляем не в граммах, а в сотнях граммов, риск получить большую дозу есть.

"Как правило, у арбуза с высоким содержанием нитратов более бугристая, неровная поверхность. То есть происходит быстрый рост, и это не всегда хорошо сказывается на кожице", – отметил специалист.

У качественного арбуза поверхность должна быть гладкой. При этом лучше отдавать предпочтение плодам среднего размера, сказал эксперт.

"Обратите внимание на полосы: если они четкие, это говорит о том, что арбуз созрел именно в поле, на солнце, в естественных условиях", – отметил Викулов.

Он добавил, что у созревшего плода та часть, которая лежала на земле, – желтоватая, а может быть даже насыщенного желтого цвета. А у неспелого – бледная или вовсе белая.

"Звук при ударе по кожуре должен быть достаточно звонким. Это говорит о том, что плод полный, не перезрел, нет внутри пустот", – указал эксперт.



Владимир Викулов агроном Дома разрежьте арбуз и посмотрите: если подавляющая часть семян зрелая, окраска мякоти естественная и ароматная, значит, все в порядке. Если разрезали и видите достаточно много неспелых семян, белые прожилки – скорее всего, плод недозревший либо даже с повышенным содержанием нитратов. Такие арбузы никому не стоит даже пробовать.

Дыню также лучше брать среднего размера.

"Большинство сортов имеет сеточку – чем четче она выражена, тем более зрелый плод. То же самое и с ароматом: чем он сильнее, тем более дыня спелая. Можно еще посмотреть на носик плода: если он слегка мягковатый, значит, дыня созрела", – указал агроном.

Ранее россиян предупредили, что употребление арбуза с нитратами повышает риск развития онкологического заболевания. Кроме того, ягода с азотистыми удобрениями опасна тем, что может вызвать отравление, нарушить транспортную функцию крови и повлиять на уровень гемоглобина.