Гастроэнтеролог Харлов: отравление после арбуза и дыни сопровождается рвотой и диареей

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Тошнота, рвота и боль в животе являются стандартными признаками отравления после употребления арбуза или дыни. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на гастроэнтеролога Никиту Харлова.

"Арбузы, дыни, любая другая еда протухают, загнивают, там разлагаются патогены и бактерии, образуются их токсины. Это и вызывает симптомы. Симптомы стандартные. Тошнота, рвота, жидкий стул, боль в животе, может подняться температура, головная боль", – отметил врач.

Он также напомнил, что чем тяжелее отравление, тем хуже оно проявляется. В частности, из-за рвоты, как и из-за продолжительной диареи, человек может потерять слишком много солей из организма, у заболевшего может начаться обезвоживание. Это является основной причиной смерти от отравлений, добавил Харлов.

Между тем жителей России предупредили, что употребление арбуза с нитратами повышает риск развития онкологического заболевания. Кроме того, такая ягода может вызвать отравление, нарушить транспортную функцию крови и повлиять на уровень гемоглобина.

Арбузы и дыни могут подкармливать азотистыми удобрениями для быстрого созревания. Явным признаком нитратов будут желтые прожилки или белесые уплотнения, похожие на вату.