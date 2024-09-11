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11 сентября, 13:45

Культура

"Сити": какие концерты можно посетить в Москве в сентябре

"Сити": какие концерты можно посетить в Москве в сентябре

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Команда проекта "Сити" составила подборку концертов, которые пройдут в столице в сентябре. 13 сентября в "Острове мечты" выступят певицы Татьяна Буланова, Маша Распутина, Елена Катина из группы "Тату", "На-На", "Отпетые мошенники", Hi-Fi, певец Шура и многие другие.

А в "Зарядье" 12 сентября симфонический оркестр Мариинского театра исполнит симфонию № 4 Дмитрия Шостаковича. Какие еще концерты можно будет посетить?

Об этом – в программе "Сити".

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