Путин и Собянин выпили кофе в индустриальном парке "Руднево"

Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным посетили кофейню в индустриальном парке "Руднево". Об этом сообщает Life.ru

Президент РФ и мэр Москвы выпили по чашке кофе, после чего отправились изучать инновационное пространство. Однако журналисты заметили, что Собянин не заплатил за кофе. На это замечание глава государства ответил шуткой: "Взял в кредит".

В свою очередь, сотрудники кофейни поделились рецептом эспрессо, который они сделали для Путина и Собянина. По словам бариста, кофе при 30-секундной экстракции готовилось по стандартному рецепту на бразильских кофейных зернах. Для 30-миллиметрового напитка использовалось 16 граммов зерен. Цена эспрессо составила 180 рублей.

Собянин вместе с Путиным в День среднего профессионального образования, который празднуется 2 октября, открыли площадку практической подготовки столичных колледжей в индустриальном парке "Руднево". Благодаря этому пространству обучение смогут проходить свыше 3 тысяч студентов в год.

Данная площадка стала первым пространством для практической подготовки квалифицированных специалистов с учетом потребностей экономики города. Она была разработана с учетом новой концепции развития среднего профессионального образования Москвы при поддержке столичных производителей.

