"Звезды советского экрана": Георгий Мартынюк

Декабрь 1975 года. У всех предпраздничные хлопоты. Одним из самых оригинальных новогодних подарков в тот год стал свежий выпуск журнала "Советский экран", где в статье "Детектив на каждый день" рассказывали о невероятно популярном сериале "Следствие ведут ЗнаТоКи". С одной из фотографий на читателей смотрел актер Георгий Мартынюк. Хотя подавляющее число зрителей знали и любили его под другим именем: Пал Палыч Знаменский.

На что Мартынюк тратил свои первые гонорары? Зачем он швырнул на пол Михаила Ульянова? Как самая известная его роль превратилась в проклятие? И какие курьезы происходили в жизни Мартынюка из-за сериала о Знатоках? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".