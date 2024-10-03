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03 октября, 14:45

Культура

"Звезды советского экрана": Георгий Мартынюк

"Звезды советского экрана": Георгий Мартынюк

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"Раскрывая тайны звезд": брутальные мужчины советского кино

Декабрь 1975 года. У всех предпраздничные хлопоты. Одним из самых оригинальных новогодних подарков в тот год стал свежий выпуск журнала "Советский экран", где в статье "Детектив на каждый день" рассказывали о невероятно популярном сериале "Следствие ведут ЗнаТоКи". С одной из фотографий на читателей смотрел актер Георгий Мартынюк. Хотя подавляющее число зрителей знали и любили его под другим именем: Пал Палыч Знаменский.

На что Мартынюк тратил свои первые гонорары? Зачем он швырнул на пол Михаила Ульянова? Как самая известная его роль превратилась в проклятие? И какие курьезы происходили в жизни Мартынюка из-за сериала о Знатоках? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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