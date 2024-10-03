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Новости

03 октября, 13:15

Новости

Сергей Собянин: на севере Москвы будут построены школы, детсады и поликлиника

Сергей Собянин: на севере Москвы будут построены школы, детсады и поликлиника

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Новый городской центр развития создадут в районах Беговой и Хорошевский, заявил Сергей Собянин. По его данным, на севере столицы возведут школы, детские сады и поликлинику.

Всего городские власти реорганизуют почти 90 гектаров на Ленинградском проспекте, между улицами Маршала Шапошникова, Авиаконструктора Сухого, Маргелова, Бориса Петровского и 1-м и 2-м Боткинскими проездами.

Сейчас там находятся устаревшие производственные и административные здания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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