03 октября, 13:15Новости
Сергей Собянин: на севере Москвы будут построены школы, детсады и поликлиника
Новый городской центр развития создадут в районах Беговой и Хорошевский, заявил Сергей Собянин. По его данным, на севере столицы возведут школы, детские сады и поликлинику.
Всего городские власти реорганизуют почти 90 гектаров на Ленинградском проспекте, между улицами Маршала Шапошникова, Авиаконструктора Сухого, Маргелова, Бориса Петровского и 1-м и 2-м Боткинскими проездами.
Сейчас там находятся устаревшие производственные и административные здания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.