Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с Вячеславом Добрыниным

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Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с народным артистом РФ, композитором Вячеславом Добрыниным.

Добрынин ушел из жизни 1 октября на 79-м году жизни. По информации СМИ, он умер в одной из московских клиник, куда несколько дней назад поступил с инсультом. После смерти Добрынина российский лидер выразил свои соболезнования. Путин отметил большой творческий вклад композитора в отечественное эстрадное искусство. Также глава государства назвал Добрынина замечательным певцом и композитором, ярким, талантливым и неординарным человеком.

Церемония прощания с композитором проходит на Троекуровском кладбище. Его похоронят на 21-м участке, где находится "аллея звезд". Поклонники композитора начали собираться около прощального зала с цветами и венками.

