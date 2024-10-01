01 октября, 19:11Культура
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вячеслава Добрынина
Фото: ТАСС/Вадим Тараканов
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ Вячеслава Добрынина. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский президент отметил большой творческий вклад Добрынина в отечественное эстрадное искусство. Он назвал его замечательным певцом и композитором, ярким, талантливым и неординарным человеком.
"В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни", – добавил Путин.
О смерти Добрынина стало известно 1 октября. Он скончался на 79-м году жизни. Как писали СМИ, он умер в одной из столичных клиник, куда несколько дней назад поступил, по некоторым данным, с инсультом.
По информации народного артиста РСФСР Льва Лещенко, прощание с композитором состоится 4 октября в похоронном доме Троекурово.
В Москве в возрасте 78 лет умер народный артист РФ Вячеслав Добрынин