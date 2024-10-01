Добрынин будет похоронен на Троекуровском кладбище 4 октября

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Народного артиста России Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на народного артиста РСФСР Льва Лещенко.

Прощание с композитором состоится 4 октября в похоронном доме Троекурово. О времени пока информации нет, уточнил он.

О смерти Добрынина стало известно 1 октября. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет. СМИ уточняли, что он умер в одной из московских клиник, куда несколько дней назад поступил, по некоторым данным, с инсультом.

Добрынин является лауреатом премий "Золотой граммофон", "Песня года" и "Овация". В 1990 году фирма "Мелодия" вручила ему "Золотой диск" за пластинки "Синий туман" и "Колдовское озеро".

Среди самых известных песен композитора – "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану", "Колдовское озеро", "Ах, какая женщина", "Прощай, от всех вокзалов поезда…", "Ты разбила мне сердце", "Напиши мне письмо", "Ни минуты покоя", "Все, что в жизни есть у меня" и другие.