"Моя Москва": Владимир Носик. Часть 1

Владимира Носика, как и его родного брата Валерия, знают все любители советского кино. Хотя актеры выросли в рабочей семье, и долгие годы Владимир не собирался связывать свою жизнь с кинематографом.

Вернувшись в районы детства, Южнопортовый и Нагатинский Затон, народный артист России вспомнит, чем закончился его первый день в школе, почему он боялся признаться родителям в пропаже обуви, и расскажет, какая она – Москва Владимира Носика.

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