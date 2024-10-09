Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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09 октября, 11:00

Культура

"Моя Москва": Владимир Носик. Часть 1

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Владимира Носика, как и его родного брата Валерия, знают все любители советского кино. Хотя актеры выросли в рабочей семье, и долгие годы Владимир не собирался связывать свою жизнь с кинематографом.

Вернувшись в районы детства, Южнопортовый и Нагатинский Затон, народный артист России вспомнит, чем закончился его первый день в школе, почему он боялся признаться родителям в пропаже обуви, и расскажет, какая она – Москва Владимира Носика.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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