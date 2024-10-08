Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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08 октября, 15:00

Культура

"Звезды советского экрана": "Не бойся, я с тобой!"

"Звезды советского экрана": "Не бойся, я с тобой!"

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Февраль 1981 года. В журнале "Советский экран" вышло интервью с актером Львом Дуровым. Он рассказал о своей новой роли циркового артиста Сан Саныча в фильме "Не бойся, я с тобой!" Картина только готовится к выходу на экраны, актеры и режиссер Юлий Гусман волнуются: как ее примут зрители?

За что режиссер фильма "Не бойся, я с тобой!" пообещал двойной гонорар своей актрисе? Зачем объявил каратэ древней азербайджанской борьбой? Что придумал певец Полад Бюльбюль оглы, чтобы ему отдали роль Теймура? И как был ранен цирковой артист Мухтарбек Кантемиров?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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