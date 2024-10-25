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25 октября, 16:45

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"Сити": топ-3 пиццы с морепродуктами в Москве

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Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку столичных заведений, в которых подают самую вкусную пиццу с морепродуктами.

Третье место занял ресторан "Lou Lou". Там в блюдо добавляют тушеные дары моря. Второе место досталось заведению "Accenti". Местные повара кладут в пиццу кальмаров, лосося, креветки и гребешки. На вершине рейтинга – пицца с тар-таром из лосося и чукой в ресторане "Pizza 22 см".

Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
городедавидеоАлександр Ильин
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