"Сити": топ-3 пиццы с морепродуктами в Москве

Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку столичных заведений, в которых подают самую вкусную пиццу с морепродуктами.

Третье место занял ресторан "Lou Lou". Там в блюдо добавляют тушеные дары моря. Второе место досталось заведению "Accenti". Местные повара кладут в пиццу кальмаров, лосося, креветки и гребешки. На вершине рейтинга – пицца с тар-таром из лосося и чукой в ресторане "Pizza 22 см".

Подробнее – в программе "Сити".