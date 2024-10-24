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24 октября, 19:45

Культура

Артист Пашутин посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Артист Пашутин посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

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В едином пункте отбора на военную службу по контракту с теми, кто скоро отправится в зону боевых действий, встретился народный артист Александр Пашутин. Он пообщался с будущими военными, а также с сотрудниками пункта. Пашутин отметил, что его приятно удивила атмосфера, которая ощущается в центре.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на улице Яблочкова. Прием граждан там ведется каждый день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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