Артист Пашутин посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

В едином пункте отбора на военную службу по контракту с теми, кто скоро отправится в зону боевых действий, встретился народный артист Александр Пашутин. Он пообщался с будущими военными, а также с сотрудниками пункта. Пашутин отметил, что его приятно удивила атмосфера, которая ощущается в центре.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на улице Яблочкова. Прием граждан там ведется каждый день.

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