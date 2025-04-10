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10 апреля, 14:50

Культура

Актер Михаил Ефремов заявил, что не собирается восстанавливать водительские права

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Михаил Ефремов заявил, что не будет восстанавливать водительские права, передает РЕН ТВ.

"Нет, нет... не хочу", – ответил он на вопрос журналиста.

Кроме того, освобожденный из колонии актер подчеркнул, что не очень хорошо себя чувствует. Он добавил, что у него пока нет творческих планов на ближайшее время.

Ефремов вышел на свободу спустя почти 5 лет заключения за смертельное ДТП в Москве. В 2020 году он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.

Суд приговорил его к 7,5 года колонии, но в 2025 году его ходатайство об условно-досрочном освобождении было удовлетворено. За время заключения у Ефремова стало резко падать зрение, обострилась язва желудка и хроническая обструктивная болезнь легких, возник риск развития инсульта.

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