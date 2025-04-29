На Чистопрудном бульваре открылась фотовыставка к 80-летию Победы

На Чистопрудном бульваре стартовала фотовыставка "Москва: сохраняя память, создавая будущее", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект подготовили медиахолдинг "Москва Медиа" и Музей Победы.

На выставке представлены архивные снимки Москвы времен войны и современные фотографии столицы. Посетители могут увидеть, как город защищался от фашистских захватчиков и как изменился за десятилетия – от передовых технологий до нового городского транспорта и медицины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.