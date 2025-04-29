Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 07:45

Культура

На Чистопрудном бульваре открылась фотовыставка к 80-летию Победы

На Чистопрудном бульваре открылась фотовыставка к 80-летию Победы

В Театре имени Вахтангова прошла церемония награждения победителей премии "Гвоздь сезона"

Фотовыставка к 80-летию Победы открылась на Чистопрудном бульваре

"Сити": подборка спектаклей на майские праздники в Москве

"Сити": топ фестивалей на майские праздники в Москве

Музыканты рассказали о работе с нейросетью в творчестве

47-й Московский международный кинофестиваль завершился в столице

"Моя Москва": Ольга Хохлова. Часть 2

Стало известно, какое имущество осталось у скульптора Зураба Церетели

В московских театрах сохраняется стабильный спрос на билеты после введения новых правил

На Чистопрудном бульваре стартовала фотовыставка "Москва: сохраняя память, создавая будущее", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект подготовили медиахолдинг "Москва Медиа" и Музей Победы.

На выставке представлены архивные снимки Москвы времен войны и современные фотографии столицы. Посетители могут увидеть, как город защищался от фашистских захватчиков и как изменился за десятилетия – от передовых технологий до нового городского транспорта и медицины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: 80 лет Победы
культурагородвидеоДарья ЕрмаковаМитя Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика