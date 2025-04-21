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21 апреля, 07:00

Культура

"Моя Москва": Анна Легчилова. Часть 1

"Моя Москва": Анна Легчилова. Часть 1

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В три года Анна Легчилова читала стихи Сергея Есенина и хотела стать артисткой. В 10 лет она увлеклась кино и регулярно сбегала с уроков, чтобы посмотреть новый фильм, а в 29 – приехала из Минска покорять Москву.

В этом выпуске на прогулке по Тверскому и Пресненскому районам столицы актриса покажет, где находится ее личный нулевой километр, поделится секретом судьбоносного перекрестка и расскажет о своей Москве – Москве Анны Легчиловой.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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