"Моя Москва": Анна Легчилова. Часть 1

В три года Анна Легчилова читала стихи Сергея Есенина и хотела стать артисткой. В 10 лет она увлеклась кино и регулярно сбегала с уроков, чтобы посмотреть новый фильм, а в 29 – приехала из Минска покорять Москву.

В этом выпуске на прогулке по Тверскому и Пресненскому районам столицы актриса покажет, где находится ее личный нулевой километр, поделится секретом судьбоносного перекрестка и расскажет о своей Москве – Москве Анны Легчиловой.

Подробнее – в программе "Моя Москва".