В парках Москвы 1 мая стартует новая сезонная программа

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Более чем в 50 московских парках 1 мая начнется новая сезонная программа. Запланировано свыше 3 тысяч мероприятий, а именно – масштабные фестивали, локальные ярмарки, увлекательные мастер-классы и кинопоказы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в столичных парках будут организованы пленэры, уроки танцев, тренировки и соревнования, занятия экоклубов и познавательные игры.

"Приглашаем и горожан, и туристов!" – отметила Сергунина.

В первый майский день в музее-заповеднике "Царицыно" откроются лодочные станции с прокатом катамаранов и заработает веревочный парк. Для юных москвичей пройдет музыкальное представление с мыльными пузырями в усадьбе Воронцово.

В Парке Горького пройдет забег по набережной. Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, предложат арт-занятия на свежем воздухе и прогулку на электрокаре с аудиогидом. На экскурсии участники увидят популярные места парка, подчеркнула заммэра.

Кроме того, посетители летнего кинотеатра парка Олимпийской деревни смогут попробовать себя в роли актеров. Также их научат создавать образы с помощью грима. Вечером всем желающим покажут немое кино.

На центральной площади Измайловского парка артисты исполнят композиции из "Кавказской пленницы", "Бриллиантовой руки", "Служебного романа" и из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".

Также в московских парках работают волейбольные, баскетбольные и футбольные площадки, теннисные корты, скейт-парки, зоны для воркаута и пункты проката.

Для неспешных прогулок в парке "Сокольники" проложена экотропа протяженностью 2,8 километра. Тут также организованы места для отдыха под навесами.

В скором времени начнут работать летние читальни, где каждый сможет подобрать себе книгу по вкусу.

Ознакомиться с расписанием и условиями посещения всех мероприятий можно на официальных сайтах площадок.

Между тем центры госуслуг и Музей Победы проведут для москвичей кинопоказы в честь 80-летия Победы во флагманских офисах "Мои документы" с 6 по 14 мая. Просмотр кино доступен для всех желающих, регистрация не требуется.

