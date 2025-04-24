Названы победители 47-го Московского международного кинофестиваля

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Индийская картина "Элизиум", которую срежиссировал Прадип Кумар, выиграла в категориях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссерская работа", получив статуэтки Золотого и Серебряного святого Георгия соответственно, на 47-м Московском международном кинофестивале.

При этом специальный приз жюри достался казахстанской ленте "Эвакуация" Фархата Шарипова.

Всего в списке призеров, забравших Серебряного Святого Георгия, оказались фильмы:



"Танец Пчелы" от Фона Кортисо в категории "Лучший фильм конкурса короткометражного кино";

от Фона Кортисо в категории "Лучший фильм конкурса короткометражного кино"; "Тетушка Ху и ее райский сад" режиссера Пань Чжици в категории "Лучший фильм конкурса документального кино";

режиссера Пань Чжици в категории "Лучший фильм конкурса документального кино"; "Мужу привет" Антона Маслова в категории "Лучший фильм конкурса "Русские премьеры".

В свою очередь, среди актеров наградой были отмечены:



Мария Родригес Сото за игру в ленте "Дом в огне" победила в категории "Лучшая женская роль";

за игру в ленте "Дом в огне" победила в категории "Лучшая женская роль"; Евгений Цыганов за работу в картине "Семейное счастье" забрал статуэтку в категории "Лучшая мужская роль".

Вместе с тем особое упоминание жюри в конкурсе документального кино получил фильм "Зимник" Юрия Дорохина, а в короткометражном кино – "Танго" режиссера Федора Малышева.

Более того, народный артист РФ Владимир Ильин взял "Золотого Святого Георгия" в качестве награды за вклад в мировой кинематограф.

"Вот есть хорошие актеры, есть техничные актеры, есть глубокие актеры, а есть актеры великие, гениальные, когда не понимаешь, как он это делает. Именно таким актером для меня является Владимир Ильин", – заявил президент ММКФ Никита Михалков.

47-й Московский международный кинофестиваль проходил с 17 по 24 апреля. Причем, как отметил Владимир Путин, мероприятие в этом году проходило под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Жюри основного конкурса возглавил продюсер и режиссер Луис Миньярро. Программа смотра включила в себя более 200 фильмов из 50 стран.