"Культура за 100 секунд": фотографии военных лет покажут в Еврейском музее

В Еврейском музее и центре толерантности представлена экспозиция "Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают". Посетителям покажут работы советских фотографов, дневники очевидцев Великой Отечественной войны, а также послевоенные кадры разрушенного Берлина и Москвы, встречающей героев.

В Музее Москвы открылась выставка "Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов". Проект продолжает серию о женщинах советской столицы начала XX века. На экспозиции можно увидеть работы семьи художников, а также узнать, как Бычкова боролась с безработицей, обучая подростков, а Кольцов занимался реставрацией Большого театра после войны.

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