"Сити": выставки в Москве к 80-летию Победы

Команда проекта "Сити" подготовила подборку событий, приуроченных к 80-летию Великой Победы. В Москве пройдут выставки, концерты и кинопоказы.

В парке "Зарядье" открылась выставка "И увидел я новое небо и новую землю". Она посвящена человеку на войне и его возвращению домой. В центре экспозиции – проект "Сталь": картины на плитах из бронежилетов. Также представлены живопись, графика и цифровое искусство от солдат, волонтеров и журналистов.

В Еврейском музее и центре толерантности – выставка "Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают". Там собраны редкие кадры советских фотографов: от подписания капитуляции до послевоенной Москвы. Можно прочитать дневники очевидцев.

Подробнее – в программе "Сити".