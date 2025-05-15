"Моя Москва": Александра Захарова. Часть 2

Александра Захарова с детства знала, что ее судьба – быть актрисой. Ее отец – режиссер, мать – актриса. За кулисами она проводила времени больше, чем в детском саду.

Прогуливаясь по любимым улицам Тверского района столицы, народная артистка России вспомнит, как маленькой девочкой впервые вышла на театральную сцену, расскажет, как научилась играть на пианино без инструмента, и покажет свою Москву.

Подробнее – в программе "Моя Москва".