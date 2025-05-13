Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Гребешковой

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Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки России Нины Гребешковой.

"Нина Павловна была светлым, талантливым и обаятельным человеком, замечательной актрисой, которую любили многие поколения зрителей", – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил творческий путь Гребешковой, подарившей зрителям запоминающиеся, вошедшие в историю отечественного кинематографа роли. Президент добавил, что память об актрисе останется в сердцах родных, друзей и близких, а также ее поклонников.

Гребешкова скончалась в возрасте 94 лет 10 мая. Причина ее смерти неизвестна. Актрису похоронят на Кунцевском кладбище 14 мая. Прощание состоится в закрытом формате.

Артистка родилась в 1930 году в Москве. После окончания Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) она работала в Театре-студии киноактера. Гребешкова часто снималась в фильмах режиссера Леонида Гайдая, с которым она прожила 40 лет. Ее последней совместной работой с супругом стал фильм "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".

Всего карьерный путь Гребешковой насчитывает около 130 киноролей. Она снималась в роли врача психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и жены Горбункова Надежды в фильме "Бриллиантовая рука". Зрители также запомнили Гребешкову по ролям в кинокартинах "12 стульев", "Не может быть!", "Спортлото-82", "За спичками" и "Дни хирурга Мишкина".