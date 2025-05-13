Агент Фрилле: приговор Депардье продиктован давлением современного общества

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Решение суда по делу о домогательствах в отношении актера Жерара Депардье было продиктовано не стремлением к справедливому правосудию, а давлением современного общества. Об этом заявил агент актера Арно Фрилле.

"Трудно не увидеть за этим решением нежелание противостоять давлению современного общества, в котором страх перед общественным осуждением, кажется, перевешивает стремление к чистому и беспристрастному правосудию", – высказался он в интервью газете "Известия".

Фрилле считает, что судья, несмотря на аргументы защиты, уступил требованиям СМИ, а не проявил мужество, необходимое для вынесения вердикта, основанного на доказательствах и законе. Такое решение, по мнению агента, указывает скорее на желание избежать конфликтов.

"Здесь обвинение равносильно признанию виновным. А оспаривание обвинений равносильно новому осуждению", – заключил он.

Депардье был заключен под стражу в 2024 году. Актеру "вручили повестку в исправительный суд", однако затем выпустили из комиссариата полиции.

Спустя время прокуратура Парижа потребовала начать судебный процесс в отношении Депардье, а в марте текущего года запросила для него 18 месяцев условного лишения свободы. В число требований, помимо прочего, вошла компенсация гражданским сторонам.

13 мая 2025 года суд признал актера виновным и удовлетворил ходатайство, приговорив его к запрашиваемому сроку.

Инстанция также внесла его в список сексуальных преступников, обязала пройти психологическое лечение, выплатить штраф и на два года лишила гражданских прав. Депардье при этом вину не признал и заявил, что будет подавать апелляцию.