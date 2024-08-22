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22 августа, 16:25

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BFMTV: прокуратура Парижа потребовала привлечь Депардье к суду

Прокуратура Парижа потребовала привлечь Депардье к суду – СМИ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Прокуратура Парижа потребовала начать судебный процесс в отношении французского актера Жерара Депардье по делу о домогательствах и сексуальном насилии, сообщает телеканал BFMTV.

Ведомство хочет, чтобы Депардье предстал перед департаментским уголовным судом.

Ранее сообщалось, что судебное разбирательство в отношении актера состоится в октябре 2024 года во Франции.

О задержании Депордье стало известно 29 апреля. Его заключили под стражу для допроса в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми двумя женщинами. В тот же день актеру была "вручена повестка в исправительный суд".

Вечером того же дня Депардье выпустили из коммиссариата полиции.

Новости мира: полиция Парижа взяла под стражу актера Депардье по делу о домогательствах

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