BFMTV: прокуратура Парижа потребовала привлечь Депардье к суду

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Прокуратура Парижа потребовала начать судебный процесс в отношении французского актера Жерара Депардье по делу о домогательствах и сексуальном насилии, сообщает телеканал BFMTV.

Ведомство хочет, чтобы Депардье предстал перед департаментским уголовным судом.

Ранее сообщалось, что судебное разбирательство в отношении актера состоится в октябре 2024 года во Франции.

О задержании Депордье стало известно 29 апреля. Его заключили под стражу для допроса в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми двумя женщинами. В тот же день актеру была "вручена повестка в исправительный суд".

Вечером того же дня Депардье выпустили из коммиссариата полиции.