Бывшие домработницы Смоки Робинсона подали на певца в суд из-за насилия

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Американского певца Смоки Робинсона обвинили в сексуальном насилии, длившемся на протяжении многих лет. Об этом сообщает NBC.

В иске утверждается, что нападения в основном происходили в доме Робинсона в Чатсворте, Калифорния. Иск подали 6 мая в Высший суд округа Лос-Анджелеса.

Уточняется, что бывшие домработницы, указанные в 27-страничной жалобе как "Джейн Доу" (анонимы) под номерами от 1 до 4, потребовали возместить ущерб на сумму не менее 50 миллионов долларов.

Один из адвокатов женщин Джон Харрис сообщил, что все они являются испаноязычными, которые работали домработницами с зарплатой ниже минимальной. Он заявил, что как низкооплачиваемые работники в уязвимом положении, они не имели ресурсов и возможностей защитить себя.

По информации СМИ, в иске говорится, что Робинсон напал на одну женщину по меньшей мере 23 раза с 2014 года по 2020 год. По их словам, насилию подвергались и другие трое. Одной из них певец пригрозил, что если та ему откажет в сексе, он настроит против нее жену.

Женщины также рассказали, что перед насилием Робинсон выходил к ним голым и застилал простыни полотенцем.

Ранее полиция США задержала актера Майкла Питта по обвинению в сексуальных домогательствах и насилии в отношении своей бывшей подруги. Четыре инцидента произошли в период между апрелем 2020-го и августом 2021 года. Питта обвиняют в том, что в одном случае он ударил девушку деревянной доской, а в другом – напал со шлакоблоком.