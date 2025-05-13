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13 мая, 12:23

Город

Выставка "Пионовая беседка" открылась в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" открылась выставка "Пионовая беседка", сообщили в пресс-службе сада.

Жители и гости Москвы могут посетить выставку ботанической иллюстрации и китайской живописи до 31 мая включительно.

"Экспозиция в холле оранжерейного комплекса посвящена красоте и многообразию изысканных цветов пионов, которые уже цветут в саду под открытым небом на Весеннем фестивале", – говорится в сообщении.

Кроме того, выставка познакомит посетителей с историей выращивания пионов, а также с их ботаническими особенностями и символическим значением в разных культурах.

Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" расцвели первые пионы в столице. Там представлено более 30 сортов пионов.

Ботанический сад МГУ будет закрыт для посещения 19 мая по техническим причинам. Пресс-служба сада призвала посетителей поспешить "насладиться пышнейшим цветением прямо сейчас".

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