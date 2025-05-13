"Аптекарский огород" будет закрыт для посетителей 19 мая

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" будет закрыт для посещения в понедельник, 19 мая, по техническим причинам. Об этом предупредила пресс-служба сада.

"Спешите насладиться пышнейшим цветением прямо сейчас!" – сказано в заявлении.

Ранее Московский зоопарк изменил режим работы. Теперь посетители могут гулять по нему с 09:00 до 21:00. Вход на территорию открыт до 20:00, а терминалы и кассы работают с 09:00 до 20:00.

В зоопарке уточнили, что зайти посетители смогут через главный вход, вход у Детского зоопарка и у станции "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии метро. Также ежедневно с 10:00 до 19:00 работают дополнительные входы рядом с вольерами серых волков, около пешеходного перехода недалеко от моста со старой на новую территорию и рядом с вольером больших панд.

