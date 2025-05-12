Первые пионы в Москве расцвели в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели первые пионы в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале сада.

Уточняется, что там представлено более 30 сортов пионов.

"В коллекции сада – и травянистые, и редкие древовидные пионы. Махровые цветки древовидных достигают диаметра 20 сантиметров", – говорится в сообщении. ⠀

Древовидные пионы имеют самую разнообразную окраску – от жемчужного до темно-пурпурного, от лимонно-желтого до темно-оранжевого с бордовым кантом.

Как отметили в пресс-службе сада, именно в "Аптекарском" в середине ХХ века началась отечественная селекция этих растений, а также появились первые русские сорта. На данный момент селекционная работа продолжается на основной территории Ботанического сада на Воробьевых горах.

Ранее сообщалось, что в субтропической оранжерее "Аптекарского огорода" расцвета фейхоа селлова. Растение можно найти в экспозиции "Флора Южной Америки". Плоды фейхоа "чемпионы" по содержанию органического йода, а цветы растения тоже являются съедобными.