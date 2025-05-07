Цветение самой крупной кувшинки в мире началось в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В "Аптекарском огороде" стартовал сезон регулярного цветения виктории амазонской – самой крупной кувшинки в мире, сообщили в телеграм-канале ботсада МГУ.

Растение будет цвести в течение всего светлого и теплого сезона, выпуская по одному-двум цветкам в неделю.

"В "Аптекарском" виктория выращивается с 1908 года, с перерывами: на Гражданскую войну, революцию, годы Великой Отечественной, полвека с конца 1960-х до 2010-х. Лет 10 назад мы сумели ее возобновить в специально построенной Викторной оранжерее", – сказано в сообщении.

В саду уточнили, что это кропотливая культура. Посетить Викторную оранжерею и посмотреть на кувшинку можно только в составе экскурсии.

Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" появилась яблоня Победы. Дерево высадили в память о героях Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие руководители МГУ, ветераны, дипломаты и общественные деятели.