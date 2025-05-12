"Моя Москва": Игорь Саруханов. Часть 1

Известный исполнитель лирических хитов Игорь Саруханов прославился еще в конце 1980-х. В его репертуаре – более трехсот песен, многие из которых стали эстрадной классикой.

В этом выпуске заслуженный артист России прогуляется по Марьиной Роще и соседним районам, вспомнит, как выбирал сценический образ в обычном универмаге, расскажет, какой нехороший поступок помог ему найти лучшего друга, и поделится другими историями своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".