12 мая, 06:30Культура
"Моя Москва": Игорь Саруханов. Часть 1
Известный исполнитель лирических хитов Игорь Саруханов прославился еще в конце 1980-х. В его репертуаре – более трехсот песен, многие из которых стали эстрадной классикой.
В этом выпуске заслуженный артист России прогуляется по Марьиной Роще и соседним районам, вспомнит, как выбирал сценический образ в обычном универмаге, расскажет, какой нехороший поступок помог ему найти лучшего друга, и поделится другими историями своей Москвы.
Подробнее – в программе "Моя Москва".