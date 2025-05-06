Военный консультант рассказал о спектакле "Победа! Знамя над Рейхстагом"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В кинопарке "Москино" представили спектакль "Победа! Знамя над Рейхстагом", в котором воссоздали штурм 1945 года. Подробности проекта рассказал военно-исторический консультант, подполковник Константин Горбатиков, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Горбатиков на протяжении пяти лет работает с режиссером Игорем Угольниковым. Военный консультант помогал при съемках проектов "Подольские курсанты", "Учености плоды" и других. Для постановки "Победа! Знамя над Рейхстагом" он подбирал аутентичные костюмы и принимал участие в воссоздании боевых сцен.

По словам Горбатикова, при подготовке к спектаклю упор был на мемуары отечественных военачальников. Свой вклад также внес режиссер Юрий Озеров, прошедший войну. Он снял картины, в которых детально воссозданы военные действия и маршруты солдат, прорывающихся к Рейхстагу, рассказал военный консультант.

Постановка объединяет театр, кино, концерт и современные технологии. Зрителям покажут сцены с военной техникой, взрывами и стрельбой, также прозвучат песни военных лет. Действие спектакля разворачивается на развалинах Королевской площади – перед Рейхстагом.

Горбатиков назвал кинопарк "Москино" грандиозным проектом, в рамках которого должны воплощаться сложные исторические работы, проводиться зрелищные мероприятия, а также спектакли с участием военной техники и реконструкторов.

"Победа! Знамя над Рейхстагом" будут показывать для зрителей до 11 мая. В день проходят по два показа – в 13:00 и 18:00. Длительность постановки – 1,5 часа.

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в столичном метро открылась выставка мозаичных панно, выполненных из смальты и традиционных материалов. В основу композиций легли детские рисунки, каждый из которых стал символом памяти и признательности подрастающего поколения героям ВОВ.

В подготовке экспозиции участвовали порядка 700 школьников. Посетить выставку можно до 16 мая включительно.