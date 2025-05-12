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12 мая, 08:00

Культура

"Культура за 100 секунд": спектакль "598 тактов" покажут на фестивале "Золотая маска"

"Культура за 100 секунд": спектакль "598 тактов" покажут на фестивале "Золотая маска"

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Фестиваль "Золотая маска" продолжается в столице. На сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко 12 мая покажут спектакль "598 тактов".

В Англиканской церкви Святого Андрея 12 мая пройдет концерт при свечах. Там можно будет услышать музыку композитора Ханса Циммера из фильмов "Пираты Карибского моря", "Интерстеллар" и "Гладиатор".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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