12 мая, 08:00Культура
"Культура за 100 секунд": спектакль "598 тактов" покажут на фестивале "Золотая маска"
Фестиваль "Золотая маска" продолжается в столице. На сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко 12 мая покажут спектакль "598 тактов".
В Англиканской церкви Святого Андрея 12 мая пройдет концерт при свечах. Там можно будет услышать музыку композитора Ханса Циммера из фильмов "Пираты Карибского моря", "Интерстеллар" и "Гладиатор".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.