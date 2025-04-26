"Кафе Эпоха": Раиса Рязанова и Михаил Жигалов

Ведущий программы "Кафе Эпоха" народный артист Валентин Смирнитский вспоминает с народной артисткой Раисой Рязановой и заслуженным артистом Михаилом Жигаловым советское время, знаменательные и яркие события прошлого, легендарные фильмы.

Гости делятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время, а соведущая программы – молодая актриса Янина Студилина – с интересом узнает больше о жизни в СССР. Отвечая на вопросы викторин по темам еды, спорта и кино Советского Союза, герои зарабатывают баллы, и в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".