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26 апреля, 12:50

Культура

"Кафе Эпоха": Раиса Рязанова и Михаил Жигалов

"Кафе Эпоха": Раиса Рязанова и Михаил Жигалов

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Ведущий программы "Кафе Эпоха" народный артист Валентин Смирнитский вспоминает с народной артисткой Раисой Рязановой и заслуженным артистом Михаилом Жигаловым советское время, знаменательные и яркие события прошлого, легендарные фильмы.

Гости делятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время, а соведущая программы – молодая актриса Янина Студилина – с интересом узнает больше о жизни в СССР. Отвечая на вопросы викторин по темам еды, спорта и кино Советского Союза, герои зарабатывают баллы, и в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

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Программа: Кафе Эпоха
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