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03 мая, 13:00

Культура

"Кафе Эпоха": Игорь Скляр и Дмитрий Иосифов

"Кафе Эпоха": Игорь Скляр и Дмитрий Иосифов

В кинопарке "Москино" показали постановку штурма Рейхстага

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Постановка "Победа! Знамя над Рейхстагом!" пройдет в кинопарке "Москино"

Ведущий программы "Кафе Эпоха" народный артист России Валентин Смирнитский вместе с народным артистом Игорем Скляром и актером, режиссером Дмитрием Иосифовым вспоминает советское время, знаковые события прошлого и культовые фильмы в формате ностальгической викторины.

Соведущая программы актриса Янина Студилина, помогает проводить викторину и узнает новые факты о советской эпохе. Участники зарабатывают баллы, отвечая на вопросы о праздниках, транспорте и кино того времени, а в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

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Программа: Кафе Эпоха
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