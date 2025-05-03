"Кафе Эпоха": Игорь Скляр и Дмитрий Иосифов

Ведущий программы "Кафе Эпоха" народный артист России Валентин Смирнитский вместе с народным артистом Игорем Скляром и актером, режиссером Дмитрием Иосифовым вспоминает советское время, знаковые события прошлого и культовые фильмы в формате ностальгической викторины.

Соведущая программы актриса Янина Студилина, помогает проводить викторину и узнает новые факты о советской эпохе. Участники зарабатывают баллы, отвечая на вопросы о праздниках, транспорте и кино того времени, а в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".