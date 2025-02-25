Кинорежиссер Кустурица начнет снимать фильм по Достоевскому в конце марта

25 февраля, 18:33Культура
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица начнет снимать картину "Как я не снял "Преступление и наказание" в конце марта.
"Сейчас я могу сказать, что начинаю подготовку на конец марта, когда закончится фестиваль "Дух огня", – приводит слова режиссера РИА Новости.
Кустурица отметил, что фильм, возможно, представят через два года на этом фестивале, президентом которого он является.
О планах режиссера снять свой первый фильм на русском языке, адаптировав под современные реалии роман Федора Достоевского "Преступление и наказание", стало известно в 2023 году.
Кустурица отмечал, что изначально планировал снимать картину в Сербии. Однако позже он решил организовать съемки фильма в России, где, по его словам, он сможет найти "самую лучшую модерн-версию Раскольникова".