Кустурица заявил о планах снять фильм по "Преступлению и наказанию" на Кубани

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Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует снять часть своего нового фильма по мотивам романа Федора Достоевского "Преступление и наказание" в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

"Близок Достоевский мне. Этот фильм будет в следующем году, деньги уже (есть. – Прим. ред.). Я не могу снимать, если нет солнца, я зависим от солнца. Я думаю, в вашем регионе много солнца", – сказал он.

Одну из частей фильма кинодеятель планирует снять в Сербии. Желание снять вторую в России он объяснил мрачностью "Преступления и наказания", которому необходимо "добавить солнца".

Кустурица известен фильмами "Аризонская мечта", "Кафе "Титаник", "Жизнь как чудо", "По Млечному пути" и другими. На его счету две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля и десяток других почетных наград.

Ранее Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у фильма "Айта". Его режиссером выступил Степан Бурнашев. Сюжет картины, основанной на реальных событиях, разворачивается после гибели девочки, оставившей записку с именем.

