Якутский фильм "Айта" лишился прокатного удостоверения Минкультуры РФ

Фото: кадр из фильма "Айта"; режиссер – Степан Бурнашев; производство – Сайдам Барыл

Российское министерство культуры забрало прокатное удостоверение у якутского фильма "Айта", режиссером которого является Степан Бурнашев.

"Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25.09.2023", – следует из реестра прокатных удостоверений фильмов.

Ранее стало известно, что с российских платформ для просмотра кино убрали фильм "Айта", а также картину "Кандидат" якутского режиссера Дмитрия Шадрина.

Глава Якутии Айсен Николаев вступился за режиссеров, к которым Роскомнадзор и Минкультуры выдвинули претензии. По его мнению, фильмы не достойны критики, а их авторы не могли снять кино о национализме и нетрадиционных ценностях.

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