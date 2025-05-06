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06 мая, 08:00

Город

"Мой район. Место встречи": Таганский

"Мой район. Место встречи": Таганский

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В Таганском районе находятся много знаковых мест. Там расположен театр на Таганке, где выступал актер Владимир Высоцкий. Также можно увидеть Детский парк, на лед которого впервые вышла будущая трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

В новом выпуске программы гостем стал актер театра и кино Валерий Николаев, который живет в Таганском районе. Он рассказал, как изменился район после благоустройства.

Кроме того, жительница высотки на Котельнической набережной Елена Обручева вспомнила историю легендарного дома и вместе с москвоведом Виталием Калашниковым рассказала про его знаменитых жильцов и уникальную концепцию постройки.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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