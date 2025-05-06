06 мая, 07:00Транспорт
Участок трассы М-11 сделают бесплатным 9 мая
В День Победы на одном из участков автомагистрали М-11 будет временно отменена оплата. Легковые автомобили смогут проехать бесплатно по отрезку дороги до Солнечногорска. Льгота будет действовать только 9 мая.
Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, водителям нужно будет съехать с трассы через специальные пункты. При этом транзитные маршруты, охватывающие другие участки М-11, останутся платными.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.