Участок трассы М-11 сделают бесплатным 9 мая

В День Победы на одном из участков автомагистрали М-11 будет временно отменена оплата. Легковые автомобили смогут проехать бесплатно по отрезку дороги до Солнечногорска. Льгота будет действовать только 9 мая.

Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, водителям нужно будет съехать с трассы через специальные пункты. При этом транзитные маршруты, охватывающие другие участки М-11, останутся платными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.