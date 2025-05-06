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06 мая, 07:00

Транспорт

Участок трассы М-11 сделают бесплатным 9 мая

Участок трассы М-11 сделают бесплатным 9 мая

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В День Победы на одном из участков автомагистрали М-11 будет временно отменена оплата. Легковые автомобили смогут проехать бесплатно по отрезку дороги до Солнечногорска. Льгота будет действовать только 9 мая.

Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, водителям нужно будет съехать с трассы через специальные пункты. При этом транзитные маршруты, охватывающие другие участки М-11, останутся платными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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