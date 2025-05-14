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14 мая, 12:30

Общество

Журналист Вадим Верник рассказал о худшем интервью

Журналист Вадим Верник рассказал о худшем интервью

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По словам журналиста и телеведущего Вадима Верника, когда-то он взял интервью у театрального актера. Съемки проходили у артиста дома. Тогда Верник эмоционально высказался, заявив, что это был худший разговор с героем в его жизни.

Как предположил журналист, причиной тому могли послужить зажатость актера или невозможность его "раскрутить".

Большое интервью с Вадимом Верником выйдет в среду, 14 мая, в эфире телеканала Москва 24.

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