На Поклонной горе открылась выставка военных вузов "Есть такая профессия – Родину защищать!", где московские школьники и студенты колледжей могут познакомиться с возможностями военного образования. Мероприятие организовано при поддержке Минобороны России и включает экспозиции военной техники, а также стенды ведущих военных учебных заведений страны.

Как отметил военный комиссар Москвы Максим Локтев, выставка специально проводится на открытом воздухе, чтобы участники могли не только получить информацию, но и буквально прикоснуться к военной службе – подержать в руках элементы экипировки и осмотреть образцы вооружения.

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