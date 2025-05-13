Стало известно, кто получит имущество артистки Нины Гребешковой

Стало известно, кто получит имущество заслуженной артистки России Нины Гребешковой. Единственной наследницей станет ее дочь Оксана Худякова. Речь идет о двухкомнатной квартире в Москве и даче в Подмосковье.

Как пишут СМИ, режиссер Леонид Гайдай получил 50-метровую двухкомнатную квартиру в районе Аэропорт в 1959 году. Гребешкова жила в ней после смерти мужа. Средняя стоимость подобной квартиры составляет 20 миллионов рублей. Дачу в подмосковном СНТ "Мосфильм-2" неподалеку от Звенигорода оценивают в 5 миллионов.

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