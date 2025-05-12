СМИ: наследство Гайдая и Гребешковой достанется их единственной дочери

Вдова режиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова ушла из жизни 10 мая в возрасте 94 лет. Соболезнования родным выразили Владимир Путин, Сергей Собянин и коллеги актрисы. Как жила киносемья и кому достанется их наследство, расскажет Москва 24.

"Мы не были готовы"

Актриса Нина Гребешкова скончалась в Москве 10 мая на 95-м году жизни, но в СМИ новость появилась лишь два дня спустя. По информации некоторых изданий, причиной смерти вдовы Леонида Гайдая стала острая сердечная недостаточность.

При этом внучка Нины Павловны Ольга Худякова рассказала изданию "Московский комсомолец", что Гребешкова не имела серьезных проблем со здоровьем, поэтому ее кончина стала для семьи неожиданностью.





Ольга Худякова внучка Нины Гребешковой Мы не были готовы, для нашей семьи это горе – уход близкого человека, сколько бы лет ей ни было.

Худякова также добавила, что семья не будет устраивать пышных проводов: прощание с Ниной Гребешковой состоится 14 мая в закрытом формате.

"Готовимся к нему, как и все люди обычно готовятся. Проститься поклонники смогут на похоронах, которые пройдут на Кунцевском кладбище", – рассказала внучка актрисы.

Соболезнования родным Гребешковой выразил президент России.





Владимир Путин президент РФ Нина Павловна была светлым, талантливым и обаятельным человеком, замечательной актрисой, которую любили многие поколения зрителей. Ее большой творческий путь был наполнен яркими, запоминающимися ролями, вошедшими в историю отечественного кинематографа.

Мэр Москвы назвал работы Гребешковой в кино "яркими и неподражаемыми", а также отметил, что светлая память об актрисе сохранится в сердцах ее коллег, друзей и поклонников.



"В ее богатой творческой биографии – десятки ролей в фильмах, ставших любимой классикой отечественного кинематографа. Особую популярность Нине Павловне принесли яркие и неподражаемые работы в легендарных комедиях Леонида Гайдая", – говорится в телеграмме, опубликованной на портале правительства столицы.

Режиссер Карен Шахназаров назвал смерть Гребешковой большой потерей. Кинематографист рассказал, что актриса снималась в его дипломной работе во ВГИКе, и с тех пор они поддерживали теплые отношения.

"Во многом успехи Леонида Иовича – это заслуга Нины Павловны", – считает Шахназаров.

В свою очередь, народный артист РФ Виктор Раков в беседе с "360.ru" заявил, что с такими людьми уходит целая эпоха и история кино.

"Очень скромная и достойная женщина и актриса", – отметил Раков.

Заслуженная артистка России сыграла более 130 ролей в кино, но сама говорила, что ее главная роль – "жена Гайдая". С режиссером они прожили в браке 40 лет до его смерти в 1993 году.

"Мы не нуждаемся"

По информации СМИ, вдова легендарного советского режиссера жила скромно, но на финансовое положение не жаловалась.

"Мы не нуждаемся. Но картины Гайдая государственные, сняты на государственные деньги. Никто ничего не выплачивает от показов. Хотя я наследница авторских прав", – говорила актриса в интервью изданию "Комсомольская правда".

После смерти супруга Гребешкова унаследовала квартиру в "артистическом" доме в столице, в районе метро "Аэропорт": жилье там давали известным киноактерам и режиссерам. Гайдай получил эту "двушку" площадью 50 квадратных метров еще в 1959 году. Сейчас ее средняя цена может составлять порядка 20 миллионов рублей.

Также у актрисы была дача в подмосковном СНТ "Мосфильм-2", неподалеку от Звенигорода. Здесь Нина Гребешкова предпочитала проводить летние месяцы. Стоимость загородного жилья оценивается примерно в 5 миллионов рублей.

По данным СМИ, после смерти артистки собственницей всей недвижимости станет единственная дочь Гайдая и Гребешковой Оксана Худякова, экономист по образованию.