Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Гребешковой

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Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким заслуженной артистки РФ Нины Гребешковой. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы отметил, что особую популярность артистке принесли яркие и неподражаемые работы в легендарных комедиях ее супруга – режиссера Леонида Гайдая.

"Ушла из жизни заслуженная артистка России Нина Павловна Гребешкова. В ее богатой творческой биографии – десятки ролей в фильмах, ставших любимой классикой отечественного кинематографа", – говорится в телеграмме.

Собянин добавил, что светлая память об актрисе сохранится в сердцах ее коллег, друзей и поклонников.

Гребешкова скончалась на 95-м году жизни 10 мая. О причинах ее смерти не сообщалось.

Внучка актрисы Ольга Худякова рассказала, что Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище 14 мая. Прощание пройдет в закрытом формате, но на кладбище можно будет присутствовать. Решение об этом было принято с учетом пожелания родственников.

Артистка родилась в 1930 году в Москве. После окончания Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) она работала в Театре-студии киноактера. Гребешкова часто снималась в фильмах Гайдая, с которым она прожила 40 лет. Ее последней совместной работой с супругом стал фильм "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".

В актерской карьере Гребешковой насчитывается около 130 киноролей. Зрителям она запомнилась по ролям врача психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и жены Горбункова Надежды в фильме "Бриллиантовая рука". Также актриса известна ролями в кинокартинах "12 стульев", "Не может быть!", "Спортлото-82", "За спичками" и "Дни хирурга Мишкина".