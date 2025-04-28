Стало известно, какое имущество осталось у скульптора Зураба Церетели

Стало известно, какое наследство оставил скульптор Зураб Церетели. По закону, наследниками первой очереди являются дети, супруги и родители. Как пишут СМИ, Церетели давно составил завещание, поэтому никаких скандальных разделов имущества в его семье, скорее всего, не будет.

У скульптора осталась квартира в центре Москвы на Большой Якиманке площадью более 230 квадратных метров, дом-музей в Переделкино, коммерческая недвижимость и солидный автопарк. В 2007 году состояние Церетели оценивали в 2 миллиарда долларов.

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