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17 февраля, 09:00

Культура

"Тайны души": Андрей Мерзликин, часть 2

"Тайны души": Андрей Мерзликин, часть 2

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Андрей Мерзликин входит в число самых востребованных актеров страны. Каждый год с его участием выходит по несколько картин.

По словам актера, фильмом, который дался ему, особенно тяжело стала картина "Заблудившийся". В ней он играет наркомана, убившего жену и сына, и не помнившего об этом. Этот фильм 2009 года одного из самых известных казахстанских режиссеров Ахана Сатаева вошел в лонг-лист на премию американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Сегодня особое место в жизни и творчестве Андрея Мерзликина занимают православные фильмы. Несколько лет назад он снялся в качестве ведущего в документальной ленте "Варлаам", посвященной местночтимому святому и чудотворцу Варлааму Чикойскому.

Подробнее – в программе "Тайны души".

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